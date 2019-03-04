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شاهد بالوتيلي يحتفل بطريقة غريبة بعد الهدف

الرياضة

شاهد بالوتيلي يحتفل بطريقة غريبة بعد الهدف
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احتفل ماريو بالوتيلي، مهاجم أولمبيك مارسيليا بهدفه في مرمى سانت إيتيان، الأحد، والتي انتهت بفوز فريقه 2-0، ضمن منافسات الجولة الـ27 في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقام الإيطالي بتسجيل مقطع فيديو بعد تسجيله هدفا في شباك سانت إيتيان ونشره على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء هدف بالوتيلي بضربة مزدوجة في الدقيقة الثانية عشرة من زمن المباراة، ليلتقط بعدها هاتفه المحمول، وبدأ في تصوير مقطع فيديو مع زملائه أمام الجمهور.

 وكشف بالوتيلي عبر شبكة "canal plus" الفرنسية سر احتفاله المثير بقوله: "لقد أعطيت هاتفي المحمول لمراسل من نادي مارسيليا، وأبلغته بأن ينتظرني خلف المرمى لأنني سأحتفل بمقطع فيديو إذا سجلت هدفا، كلما أفعل شيئا، العالم كله يهتم به".

وسجل بالوتيلي 4 أهداف خلال 6 مباريات لعبها بقميص الفريق، منذ انتقاله لفريق مارسيليا في شهر يناير الماضي قادما من نيس الفرنسي. 

المصدر: تويتر

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