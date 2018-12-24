لماذا يسمى بدر ديسمبر بـ "القمر البارد"؟

شهد الشهر الجاري ظهور آخر بدر للعام 2018، والذي يحمل اسم "القمر البارد"، تزامنا مع الانقلاب الشتوي.

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واكتسب القمر الكامل لهذا الشهر اسمه نسبة إلى الجو البارد الذي يجلبه معه. وشهد مساء 22 ديسمبر الجاري، ظهور "القمر البارد"، والذي كان آخر قمر كامل في العام 2018.

- ما هو البدر؟

يحدث هذا المشهد عندما تأتي الأرض مباشرة بين الشمس والقمر. ويحدث كل 29 يوم ونصف، ويملك القمر الكامل من كل شهر اسما خاصا، وفقا للتقويم القمري لقبائل الأمريكيين الأصليين.

- متى حدث الانقلاب الشتوي لعام 2018؟

حدث الانقلاب الشتوي هذا العام، والذي يُعرف أيضا باسم منتصف الشتاء، مساء يوم 21 ديسمبر.

وبعد حدوث الانقلاب الشتوي، تزيد كمية ساعات الليل على حساب النهار.

وكان الانقلاب الشتوي هذا العام مميزا بتزامنه مع زخات الشهب والقمر الكامل.

وقد رأينا العديد من الأقمار الكاملة هذا العام والتي كان أهمها:

- القمر الذئب: يحدث في يناير من كل عام

يُعرف أيضا بالقمر القديم، وقد ظهر في الثاني من شهر يناير، وكثيرا ما يُسمع عواء الذئاب من الجوع في أمريكا في هذا الوقت من العام، ومن هنا اكتسب القمر الكامل اسمه.

- القمر الأزرق: يحدث في شهر يناير

ظهر القمر في 31 يناير 2018، ويعد ثاني قمر بدر خلال شهر يناير. والقمر الأزرق ظاهرة عرفها القدماء من تتبعهم لأطوار القمر، فكانت تأتي مرة واحدة كل سنتين أو ثلاث سنوات، كما يطلق عليه اسم "القمر الجائع" نظرا لظروف الصيد الصعبة في هذا الوقت.

أما في فبراير، فلم يكتمل القمر هذا العام نظرا لاكتمال القمر مرتين في يناير. وكانت آخر مرة حدث فيها ذلك في عام 1999.

ويحمل قمر فبراير المكتمل اسم "قمر الثلج"، وتعود هذه التسمية إلى أن شهر فبراير يعرف بتساقط أكبر كميات للثلوج في أمريكا الشمالية.

- "قمر الدودة": في شهر مارس

خلال هذا الشهر، تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع ويبدأ ذوبان الجليد وتبدأ ديدان الأرض بإخراج رؤوسها إلى السطح.

- "القمر الوردي": يحدث في شهر أبريل

يكون الطقس أكثر دفئا في شهر أبريل ، وتبدأ الزهور في الظهور، وقد جاءت تسمية "القمر الوردي" لأن اكتمال القمر يتزامن مع تفتح الزهور الوردية البرية في ذلك الوقت من السنة، مثل نمو نبات "القبس" أو كما يعرف بـ"phlox"، في الأراضي البرية بأمريكا الشمالية بشكل واسع النطاق.

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- "قمر الزهرة": في شهر مايو

اكتسب القمر المكتمل في شهر مايو هذا الاسم نظرا لأن هذا الشهر يشهد الإزهار الكامل لجميع النباتات خلال فصل الربيع.

- "قمر الفراولة": يحدث في شهر يونيو

سمي القمر المكتمل بهذا الاسم لأن شهر يونيو يعرف بأنه موسم الذروة في قطف الفراولة.

- "قمر الغزال": في شهر يوليو

سمي القمر المكتمل بهذا الاسم لأنه وفي هذا الوقت من السنة، تنمو قرون الغزال بالكامل.

- "قمر سمك الحفش": يحدث في شهر أغسطس

سمي القمر المكتمل بهذا الاسم لأن القبائل في أمريكا الشمالية عادة ما تصطاد سمك الحفش خلال هذا الشهر، ولكن أيضا يتم جمع الحبوب والذرة لذلك يشار إليه أيضا باسم "قمر الحبوب".

- "قمر الفاكهة" أو "قمر الحصاد": في شهر سبتمبر

يتم حصاد معظم المحاصيل خلال شهر سبتمبر، حيث يعطي القمر الضوء للمزارعين الذين يعملون خلال الليل. وقد تعود التسمية أيضا إلى الاقتراب من الاعتدال الخريفي، والذي يمكن أن يظهر أحيانا في شهر أكتوبر مرة أو مرتين كل عقد من الزمن.

- "قمر الصياد": يحدث في شهر أكتوبر

أعطي القمر هذا الاسم لأن ضوءه الساطع يسهل على الصيادين قتل الفريسة قبل أشهر الشتاء العجاف.

- "قمر القندس": في شهر نوفمبر

يشهد شهر نوفمبر استعداد القنادس لفصل الشتاء، فيما تقوم القبائل الأمريكية بوضع الفخاخ لاصطياد الحيوان من أجل تأمين مخزون من الفراء لضمان الدفء قبل بدء موسم الصقيع.

المصدر: ذي صن