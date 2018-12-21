اليوم.. الأرض على موعد مع ثلاث ظواهر فلكية في حدث نادر

من المنتظر أن يحصل هواة النجوم والفلك على فرصة مذهلة لالتقاط مجموعة نادرة من الصور لثلاثة أحداث فلكية، الجمعة 21 ديسمبر الجاري.

وستشهد سماء الأرض الانهمار النيزكي والانقلاب الشتوي، ويتزامن هذا مع ظهور آخر بدر للعام 2018، في أقصر أيام السنة.

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وينشأ الانهمار النيزكي أو زخات شهب "الدبيات" Ursid meteor showers، عند دخول حطام كويكب "8P/Tuttle" للغلاف الجوي الأرضي، ما يؤدي إلى إطلاق ما يصل إلى ما بين 5 إلى 10 شهابا كل ساعة.

وسيكون لدى المشاهدين متسع من الوقت لمتابعة هذا الحدث، حيث يرجح أنها ستنطلق الساعة 3:53 مساء بتوقيت غرينيتش، اليوم الجمعة، حيث ستظهر الشهب طوال الليل وتتواصل حتى الساعات الأولى من صباح السبت 22 ديسمبر.

وسيتعين على هواة الفلك التوجه إلى مكان مظلم بعيدا عن أضواء المدينة، والنظر إلى سماء الليل، من أجل ضمان فرصة مشاهدة هذه الأحداث الفلكية.

ويعتبر هذا التزامن بين الأحداث الفلكية الثلاثة أمرا نادرا، حيث جرى آخر حدث مشابه في عام 2010، ولن يكون الانهمار النيزكي والانقلاب الشتوي متزامنين مع القمر الكامل حتى عام 2094.

المصدر: ديلي ميل