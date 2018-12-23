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كشف حقيقة صورة تاريخية للأرض التقطتها بعثة القمر قبل 50 سنة

الفضاء

كشف حقيقة صورة تاريخية للأرض التقطتها بعثة القمر قبل 50 سنة
Gettyimages.ru sharply_done
فيديو يكشف صورة تاريخية للأرض خلال بعثة القمر قبل 50 سنة!
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تعد بعثة "أبولو 8" الفضائية إلى القمر، التي شارك فيها 3 رواد فضاء عام 1986، من أكثر المهمات خطورة على الإطلاق.

وأنتجت مهمة ناسا أشهر الصور في التاريخ "Earthrise"، والتي تظهر مشهدا فريدا للكرة الأرضية، فوق المشهد القمري الرمادي القاتم على بعد 386 مليون كم.

ومنذ ذلك الحين، أعادت وكالة ناسا إنشاء هذه اللحظة، التي لا يمكن نسيانها، في محاولة لإعادة تصوير كيفية التقاط "Earthrise" في الوقت الفعلي.

وتم التقاط "Earthrise" يوم 24 ديسمبر، حيث كان رواد مهمة "أبولو 8"، فرانك بورمان وجيم لوفيل وبيل أندرس، يلتقطون صورا لسطح القمر.

والتقط، أندرس، صورة "Earthrise" الشهيرة خلال مدار المهمة الرابع، دون أن يفكر أحد في تصوير الأرض قبل انطلاق المهمة.

وكان رواد الفضاء يتلقون أوامر لتصوير مواقع الهبوط المحتملة على القمر، أثناء الدوران على بعد 112 كم فوق القمر.

وتمكن أندرس من رصد موقع الأرض من إحدى نوافذ المركبة الفضائية، ولكن سرعان ما اختفت عن الأنظار قبل التمكن من التقاط صورة ملونة.

ثم ظهر كوكبنا مرة أخرى من نافذة أخرى، حيث تمكن لوفيل من التقاط الصورة التاريخية بالألوان، بحجم 250 ملم.

© NASA

ويقول البروفيسور جون لوجسدون، من معهد السياسة الفضائية بجامعة جورج واشنطن، إن هذا التراث ما يزال يشكل إرثا من الإنجازات التي حققتها "أبولو".

NASA

وتجدر الإشارة إلى أن رائدة الفضاء الفنانة نيكون ستوت، و3 من الرواد السابقين، يقيمون احتفالا في مركز كنيدي الفضائي التابع لناسا، في ذكرى مرور 50 عاما على إطلاق مهمة "أبولو 8".

المصدر: ديلي ميل

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