كشف حقيقة صورة تاريخية للأرض التقطتها بعثة القمر قبل 50 سنة

تعد بعثة "أبولو 8" الفضائية إلى القمر، التي شارك فيها 3 رواد فضاء عام 1986، من أكثر المهمات خطورة على الإطلاق.

وأنتجت مهمة ناسا أشهر الصور في التاريخ "Earthrise"، والتي تظهر مشهدا فريدا للكرة الأرضية، فوق المشهد القمري الرمادي القاتم على بعد 386 مليون كم.

ومنذ ذلك الحين، أعادت وكالة ناسا إنشاء هذه اللحظة، التي لا يمكن نسيانها، في محاولة لإعادة تصوير كيفية التقاط "Earthrise" في الوقت الفعلي.

In 1968, the crew of Apollo 8 became the first people to leave our home planet & travel to our lunar neighbor. The most important thing they discovered was Earth. Transport back in time with this montage of footage to celebrate our #Apollo50 anniversary: https://t.co/tcttnOtuy7pic.twitter.com/scKUvRAXmq — NASA (@NASA) December 21, 2018

وتم التقاط "Earthrise" يوم 24 ديسمبر، حيث كان رواد مهمة "أبولو 8"، فرانك بورمان وجيم لوفيل وبيل أندرس، يلتقطون صورا لسطح القمر.

On this day 50 years ago, Apollo 8 was en route to the Moon on the first human flight to lunar orbit. Three @NASA_Astronauts became the first people to see the Moon's far side and took this famous Earthrise photo. Learn more about #Apollo50 anniversary: https://t.co/othdLsc9K2pic.twitter.com/RYotJQe0rW — NASA (@NASA) December 22, 2018

والتقط، أندرس، صورة "Earthrise" الشهيرة خلال مدار المهمة الرابع، دون أن يفكر أحد في تصوير الأرض قبل انطلاق المهمة.

69 hours after launch, the crew reached the far side of the Moon. “It’s a beautiful, beautiful view.” That broadcast ended 1968 on a hopeful note. Sink into the far side by celebrating our #Apollo50 Anniversary here: https://t.co/ptVwSIBScHpic.twitter.com/33y0evHewZ — NASA (@NASA) December 21, 2018

وكان رواد الفضاء يتلقون أوامر لتصوير مواقع الهبوط المحتملة على القمر، أثناء الدوران على بعد 112 كم فوق القمر.

وتمكن أندرس من رصد موقع الأرض من إحدى نوافذ المركبة الفضائية، ولكن سرعان ما اختفت عن الأنظار قبل التمكن من التقاط صورة ملونة.

ثم ظهر كوكبنا مرة أخرى من نافذة أخرى، حيث تمكن لوفيل من التقاط الصورة التاريخية بالألوان، بحجم 250 ملم.

© NASA

ويقول البروفيسور جون لوجسدون، من معهد السياسة الفضائية بجامعة جورج واشنطن، إن هذا التراث ما يزال يشكل إرثا من الإنجازات التي حققتها "أبولو".

NASA

وتجدر الإشارة إلى أن رائدة الفضاء الفنانة نيكون ستوت، و3 من الرواد السابقين، يقيمون احتفالا في مركز كنيدي الفضائي التابع لناسا، في ذكرى مرور 50 عاما على إطلاق مهمة "أبولو 8".

المصدر: ديلي ميل