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محمد بن راشد يعلن أسماء أول رائدي فضاء عرب لمحطة الفضاء الدولية

الفضاء

محمد بن راشد يعلن أسماء أول رائدي فضاء عرب لمحطة الفضاء الدوليةمحمد بن راشد يعلن أسماء أول رائدي فضاء عرب لمحطة الفضاء الدولية
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أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عما أسماه إنجازا عربيا جديدا، حيث كشف عن أسماء أول رائدي فضاء عربيين، "يمثلان كل الشباب العربي" على حد تعبيره.

كما أعلن نائب رئيس دولة الإمارات المتحدة وحاكم دبي كذلك عن "البرنامج الوحيد لإطلاق مسبار للمريخ في المنطقة"، حيث أشار إلى قدرات صناعة الأقمار التي تملكها الإمارات، بجانب رواد الفضاء، وهو ما يؤكد أن الإنسان العربي يستطيع، حال توفرت له الظروف.

المصدر: تويتر

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