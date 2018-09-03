محمد بن راشد يعلن أسماء أول رائدي فضاء عرب لمحطة الفضاء الدولية

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عما أسماه إنجازا عربيا جديدا، حيث كشف عن أسماء أول رائدي فضاء عربيين، "يمثلان كل الشباب العربي" على حد تعبيره.

في إنجاز عربي جديد .. نعلن اليوم عن أسماء أول رائدي فضاء عرب لمحطة الفضاء الدولية .. هزاع المنصوري وسلطان النيادي .. هزاع وسلطان يمثلان كل الشباب العربي .. ويرفعان سقف الطموحات للأجيال الإمارتية الجديدة.. ألف مبروك لشعبنا وشبابنا . pic.twitter.com/kvl2VHtw4u — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 3, 2018

لدينا اليوم البرنامج الوحيد لاطلاق مسبار للمريخ في المنطقة، ولدينا قدرات صناعة الأقمار بنسبة ١٠٠٪ ولدينا رواد فضاء مواطنين ، ولدينا قطاع فضائي باستثمارات ٢٠ مليار درهم .. والأهم.. لدينا الانسان الذي لا سقف لطموحاته الا السماء .. الخلاصة:الانسان العربي "يستطيع" اذا توفرت له الظروف — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 3, 2018

كما أعلن نائب رئيس دولة الإمارات المتحدة وحاكم دبي كذلك عن "البرنامج الوحيد لإطلاق مسبار للمريخ في المنطقة"، حيث أشار إلى قدرات صناعة الأقمار التي تملكها الإمارات، بجانب رواد الفضاء، وهو ما يؤكد أن الإنسان العربي يستطيع، حال توفرت له الظروف.

المصدر: تويتر