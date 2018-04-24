ناسا تفصح عن أقمارها "الكرتونية" المتوجهة إلى المريخ

من المقرر أن تقوم أقمار اصطناعية تابعة لناسا بالبحث عن الظواهر الغريبة على سطح المريخ، وبمهمة استطلاع تحضيرية للرحلات المأهولة إلى هذا الكوكب.

وتجري ناسا الاستعدادات النهائية قبل إرسال بعثة "InSight"، في إطار أبحاثها لوصول مركبة مأهولة إلى المريخ. ويولي الأخصائيون، بالإضافة لمهام المختبر الدقيقة، اهتماما خاصا للأقمار "Mars Cube One" و"Wall-E" و"Eva" المسماة بأسماء شخصيات كرتونية معروفة.

إقرأ المزيد

وستستخدم أقمار "Mars Cube One" الغاز المضغوط لتصحيح مداراتها المريخية، ما سيجعلها مشابهة للشخصيات الكرتونية الشهيرة التي أبدعتها شركة بيكسار الشهيرة في إنتاج أفلام الرسوم المتحركة.

وما يقلق العلماء هو أن أقمار "MarCO-A" و"MarCO-B" الاصطناعية، لم تستخدم في مدارات بعيدة عن الأرض، وأن عملها في مدار المريخ سيكون بمثابة اختبار للتحقق من قدراتها في المدارات البعيدة.

ومن المقرر انطلاق هذه البعثة العلمية، في 5 مايو المقبل، من قاعدة فاندنبرغ الجوية، حيث سيضع الأقمار في مدارها صاروخ "Atlas V"، وستبلغ مدة الخدمة التقديرية لهذه الأقمار 720 يوما.

المصدر:لايف. رو

خالد ظليطو