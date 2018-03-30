العالم على موعد مع "قمر أزرق" جديد

تعود ظاهرة "القمر الأزرق" لتطل على الأرض من جديد، ليلة السبت 31 مارس 2018، في آخر ظهور لها حتى عام 2020، بحسب موقع Space.com الإلكتروني.

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وتأتي تسمية "القمر الأزرق" من التعبير الاصطلاحي باللغة الإنجليزية "оnce in a blue moon" (مرة واحدة في القمر الأزرق) ما يعني ندرته.

ويظهر القمر الكامل (البدر) عادة كل 30 يوما، ولكن، مرة في كل ثلاث سنوات، يظهر القمر الكامل في السماء مرتين في شهر تقويمي واحد، لأنه يكمل دورة كاملة حول الأرض بزمن أقل 29.5 يوم. كما من النادر جدا أن تحصل ظاهرة "القمر الأزرق" مرتين في العام نفسه، وحتى مع الظواهر القمرية الأخرى مثل ظاهرة "القمر العملاق" أو "القمر الدامي".

المصدر: نوفوستي

كامل توما