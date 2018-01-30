العالم يشهد ظاهرة "القمر الأزرق الدموي العملاق" النادرة

يشهد العالم، يوم الأربعاء 31 يناير، ظاهرة "القمر الأزرق الدموي العملاق" الفلكية النادرة.

وتحدث الظاهرة عندما يجتمع "القمر الأزرق" (البدر الثاني في الشهر التقويمي) مع الخسوف أثناء وجود القمر في أقرب نقطة له من الأرض (الحضيض القمري)، حيث يكون أكثر إشراقا من المعتاد بنسبة 14%.

On Jan. 31, 3 lunar events will come together in an unusual overlap that’s being called a super blue blood moon. See how this celestial rarity will help @NASAMoon scientists observe what happens when the lunar surface cools quickly during a lunar eclipse: https://t.co/5keRakwhUkpic.twitter.com/x9jhb5foVY — NASA (@NASA) January 28, 2018

Teach Your Kids About the Super Blue Blood Moon of Jan. 31 with These Activities https://t.co/JgOuQlzQmOpic.twitter.com/tni0yE0TRk — Live Science (@LiveScience) January 29, 2018

أما ظاهرة "القمر الدموي"، فتحدث عندما تكون الأرض والشمس والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل أو تقريبي، حيث يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر، ويميل لونه إلى الحُمرة.

What do you get when you have a supermoon, which also happens to be the 2nd full Moon of the month, passing through Earth’s shadow during a total lunar eclipse? A Super Blue Blood Moon! Catch this lunar trifecta coming our way on Jan. 31: https://t.co/iPfq9g9iRkpic.twitter.com/CvGfpTsA0C — NASA (@NASA) January 29, 2018

The Phases of the Super Blue Blood Moon of 2018 Explained https://t.co/iKuyjoaNZXpic.twitter.com/jLD6j4YKIw — SPACE.com (@SPACEdotcom) January 29, 2018

ICYMI: How to See the 2018 Super Blue Blood Moon From the East Coast https://t.co/u3ma9cLviWpic.twitter.com/nYYWPXuGbq — SPACE.com (@SPACEdotcom) January 28, 2018

وستقدم وكالة ناسا بثا مباشرا للظاهرة النادرة عبر موقعها على الإنترنت، يوم الأربعاء 31 يناير، ابتداء من الساعة 5:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:30 بتوقيت موسكو)، طيلة مدة حدوثها (5 ساعات و17 دقيقة).

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والجدير بالذكر أن محاذاة الشمس والقمر والأرض ستستمر لنحو ساعة واحدة و16 دقيقة، وستكون هذه الظاهرة واضحة في ساعات الفجر الأولى لسكان: أمريكا الشمالية وألاسكا وهاواي وكندا. بينما سيتمكن سكان الشرق الأوسط وآسيا وشرق روسيا وأستراليا ونيوزيلندا من رؤية "القمر الأزرق الدموي العملاق"، في مساء يوم 31 يناير.

المصدر: سبيس

فادية سنداسني