توقعات بتحطم سيارة تسلا في الفضاء

أكد عالم الكيمياء الأمريكي ويليام كارول أن الإشعاعات الكونية ستسبب تحلل سيارة "تسلا Roadster" التي أرسلت مؤخرا إلى الفضاء.

وقال مؤسس شركة سبيس إكس إيلون موسك، قبل إطلاق السيارة، إن احتمال اصطدامها بالمريخ ضئيل جدا، إلا أن عالم الكيمياء ويليام كارول، من جامعة إنديانا الأمريكية، أكد أنه "حتى لو نجت تلك السيارة من الاصطدام بالكويكبات والأجسام السماوية، فإنها لن تصمد تحت تأثير الأشعة الكونية في الفضاء، وستتحلل أو تتفكك لأجزاء صغيرة، لأن موادها ليست مصممة لهذا الغرض".

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF — Elon Musk (@elonmusk) 7 февраля 2018 г.

وضجت وسائل الإعلام مؤخرا بخبر نجاح شركة سبيس إكس الأمريكية بإرسال صاروخها الفضائي "Falcon Heavy" الأثقل في العالم إلى الفضاء، والذي حمل على متنه سيارة "تسلا Roadster" من مجموعة مؤسسها، موسك، حيث كان من المخطط أن تدور هذه السيارة في مسار حول الشمس، لتبعد عن الأرض مسافة مماثلة لبعد كوكب المريخ عنها، لكن الصاروخ تجاوز هذا المسار ليضع السيارة في المدار الذي يمتد إلى حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) 6 февраля 2018 г.

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وتجدر الإشارة إلى أن إيلون موسك كان قد نشر في صفحته على تويتر تغريدات تظهر مسار السيارة في الفضاء وبثا مباشرا منها وهي تدور حول الأرض.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر