"بمساعدة روسية".. المحطة الفضائية الدولية تعدل مدارها

أعلنت وكالة "روس كوسموس" أن المحطة الفضائية الدولية خضعت لعملية تعديل لمدارها، صباح اليوم الجمعة.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"تم تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية للحفاظ على استراتيجية الارتفاع الخاصة بها. يجب الحفاظ على محطة الفضاء الدولية في مدار معين من خلال مناورات لتعديل مدارها، وهذه المرة تم الاستعانة بمحركات مركبة Progress MS-26 ومحركات وحدة زفيزدا الروسية لإجراء المناورة وتعديل المدار".

وأضاف البيان:"بدأت محركات مركبة Progress MS-26 بالعمل صباح الجمعة تمام الساعة 05:35 بتوقيت موسكو، وعملت المحركات لمدة 403.2 ثانية، ونتيجة لذلك ارتفع مدار المحطة بمقدار كيلومتر واحد، ليصبح بعيدا عن سطح الأرض بمقدار 414.8 كلم.

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ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رواد فضاء روس هم: أوليغ كونونينكو، ونيكولاي تشوب، وألكسندر غريبينكين، ورواد ناسا: مايكل بارات، وماثيو دومينيك، وجانيت إيبس، وتريسي دايسون.

المصدر: تاس