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رائدا فضاء روسيان ينفذان مهمة خارج محطة الفضاء الدولية

الفضاء

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خرج رائدا فضاء "روس كوسموس" أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب إلى الفضاء المكشوف ليقوما بنشاط خارج محطة الفضاء الدولية.

وكان من المتوقع أن يقضي رائدا الفضاء 6 ساعات و36 دقيقة خارج المحطة، لكنهما تمكنا من إكمال المهمة خارج المحطة بشكل أسرع بكثير مما كان مخططا له فأمضوا 4 ساعات و36 دقيقة فقط خارج المحطة.

وفي أثناء تنفيذ المهمة خارج المركبة، وضع رائدا الفضاء رادارا صغير الحجم على سطح وحدة العلوم، وقاما أيضا بتركيب معدات تجريبية أخرى.

المصدر: تاس

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