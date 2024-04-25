رائدا فضاء روسيان ينفذان مهمة خارج محطة الفضاء الدولية

خرج رائدا فضاء "روس كوسموس" أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب إلى الفضاء المكشوف ليقوما بنشاط خارج محطة الفضاء الدولية.

وكان من المتوقع أن يقضي رائدا الفضاء 6 ساعات و36 دقيقة خارج المحطة، لكنهما تمكنا من إكمال المهمة خارج المحطة بشكل أسرع بكثير مما كان مخططا له فأمضوا 4 ساعات و36 دقيقة فقط خارج المحطة.

وفي أثناء تنفيذ المهمة خارج المركبة، وضع رائدا الفضاء رادارا صغير الحجم على سطح وحدة العلوم، وقاما أيضا بتركيب معدات تجريبية أخرى.

المصدر: تاس