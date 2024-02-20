روسيا تعوّل على تجديد أسطول الصواريخ الفضائية بحلول عام 2028

أعرب مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية يوري بوريسوف عن أمله بأن تستطيع روسيا استعادة موقعها في السوق العالمية لخدمات إطلاق الصواريخ.

وقال إنه يتوقع أن تجدد روسيا أسطولها للصواريخ الفضائية بحلول عام 2028.

وأشار في حديث أدلى به لبوابة Pro Kosmos الإلكترونية الروسية إلى أن روسيا ستستعيد موقعها في سوق خدمات إطلاق الصواريخ الفضائية وستجدد أسطولها للصواريخ الفضائية. ويخطط لأن تطلق عام 2024 نحو 40 صاروخا فضائيا. وتبذل المؤسسة مزيدا من الجهود من أجل عدم تأجيل إطلاق الصواريخ. وقال إن العام الماضي شهد مع الأسف إطلاق العدد الأقل للصواريخ الفضائية، مما كان يخطط له، وذلك بسبب بعض المعوقات اللوجستية.

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وقال بوريسوف إن عام 2023 شهد بذل الجهود من أجل ضمان التنسيق في عمل المرافق الإنتاجية التي تضمها مؤسسة "روس كوسموس"، وسيستمر بذل المزيد من الجهود في عام 2024، وكل ذلك في سبيل عدم تأجيل إطلاق الصواريخ الفضائية.

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" أطلقت عام 2023 نحو 19 صاروخا فضائيا، وبينها 17 صاروخا خفيفا من طراز "سويوز – 2" وصاروخان متوسطان من طراز "بروتون -إم".

المصدر: تاس