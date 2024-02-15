مركبة الشحن "بروغريس" تنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن إطلاق الصاروخ Soyuz-2.1a الحامل لمركبة الشحن "بروغريس إم إس -26 " من مطار بايكونور إلى المحطة الفضائية الدولية.

وأشارت المؤسسة، إلى أنه بعد مضي 9 دقائق على إطلاق الصاروخ وضعت المركبة "بوغريس إم إس-26" في مدارها المقرر وبدأت تتجه نحو المحطة الفضائية الدولية حيث من المقرر أن تلتحم بها في الساعة 9.12 بتوقيت موسكو صباح يوم السبت 17 فبراير.

وتحمل المركبة "بروغريس" حمولة تزيد عن 2.5 طن - حوالي 1.5 طن معدات وأجهزة خاصة بأنظمة المحطة، ومعدات للتجارب العلمية (تنمية بلورات فوليريت (fullerite) والشكل البلوري الثالث للكربون)، وملابس ومواد غذائية وطبية لرواد الفضاء و580 كلغم وقود و420 كلغم ماء للشرب و40 كلغم نتروجين.

وسوف تلتحم المركبة بوحدة "زفيزدا" في القطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية، لتحل محل المركبة "بروغريس إم إس-24" التي انفصلت عنها يوم 13 فبراير.

ومن المقرر أن تبقى مركبة الشحن "بروغريس إم إس-26" في الفضاء 180 يوما.

المصدر: نوفوستي