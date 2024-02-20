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تحذير من احتمال سقوط قمر صناعي خارج عن السيطرة على الأرض

الفضاء

تحذير من احتمال سقوط قمر صناعي خارج عن السيطرة على الأرض
Globallookpress
صورة تعبيرية
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قالت وكالة الفضاء الأوروبية إن القمر الصناعي ERS-2 الخارج عن نطاق السيطرة سيدخل إلى الغلاف الجوي للأرض يوم 21 فبراير.

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ووفقا لبيانات الوكالة، من الصعب التنبؤ بالوقت والمكان الذي سيسقط فيه القمر الصناعي على الأرض بصورة دقيقة.

وتشير إلى أن القمر الصناعي حاليا على ارتفاع 200 كلم، وعندما ينخفض إلى 80 كلم سيدخل إلى الغلاف الجوي سيبدأ بالتفكك والاحتراق، ومن المحتمل أن تسقط بقاياه في المحيط ولن تشكل تهديدا للبشر.

ويذكر أن القمر الصناعي ERS-2 أطلق إلى الفضاء في عام 1995 وكانت مهمته مراقبة الأرض. وأعلنت وكالة الفضاء الأوروبية عام 2011 عن انتهاء مهمته واستخدمت الوقود المتبقي في إخراجه من المدار.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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