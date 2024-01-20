 
مباشر

رائد الفضاء التركي يصل إلى المحطة الدولية على متن مركبة أمريكية

الفضاء

رائد الفضاء التركي يصل إلى المحطة الدولية على متن مركبة أمريكية
AP
ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة، 18 يناير 2024
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wtj8

أفادت شركة SpaceX بالتحام ناجح للمركبة الفضائية Dragon التابعة لها وعلى متنها طاقم من 4 رواد بمحطة الفضاء الدولية.

إقرأ المزيد
ماذا قال أول تركي في الفضاء؟ (فيديو)
ماذا قال أول تركي في الفضاء؟ (فيديو)

وكتبت الشركة في صفحتها على منصة "إكس": التحمت مركبة Dragon بمحطة الفضاء الدولية.
وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام دولية إن المركبة Dragon  انطلقت من ولاية فلوريدا.

وتضم طاقم المركبة التي تم تنظيم رحلتها من قبل شركة Axiom Space الخاصة رائد الفضاء الإيطالي فالتر فيلادي ورائد الفضاء من وكالة الفضاء الأوروبية المواطن السويدي ماركوس واندت والطيار العسكري التركي ألبير غيزيرافتشي. وقائد الطاقم هو رائد الفضاء السابق في ناسا وموظف "أكسيوم سبيس" مايكل لوبيز أليغريا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا