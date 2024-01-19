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ماذا قال أول تركي في الفضاء؟ (فيديو)

الفضاء

ماذا قال أول تركي في الفضاء؟ (فيديو)
الأناضول
ألبير غزر أوجي
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قال رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي في أول رسالة له من كبسولة "دراغون" التي تحمله مع فريق مهمة "أكسيوم ميشن 3" إلى محطة الفضاء الدولية، إن "المستقبل في السماء".

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وبثت شركة "سبيس إكس"، عبر حسابها في منصة "إكس"، بشكل مباشر المشاعر والكلمات الأولى للفريق.

وأوضح غزر أوجي أنه يود أن يبدأ هذه اللحظة التي صعد فيها أول تركي إلى الفضاء، ضمن أول مهمة فضائية مأهولة لتركيا، بكلمات لمؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.

وقال: "الكلمات العبقرية لمصطفى كمال أتاتورك، مؤسس جمهوريتنا: المستقبل في السماء"، مشيرا إلى أن ما عاشه منذ لحظات العد العكسي كانت رائعة للغاية.

وأضاف "كنت أحلم بهذا لفترة طويلة. إنه شعور عظيم، كل شيء كان رائعا منذ البداية وحتى هذه اللحظة".

واستذكر "كل من قدموا إسهامات كبيرة لتركيا، وضحوا بحياتهم من أجل ذلك"، وشكر كل من ساهم في تحقيق هذه المهمة.

وأُطلقت مهمة "أكسيوم ميشن 3"، التابعة لشركة "سبيس إكس"، إلى محطة الفضاء الدولية، وتضم 4 رواد فضاء تركي وسويدي وإيطالي وإسباني.

وجرت عملية الإطلاق في تمام الساعة 16:49 بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية من منصة الإطلاق رقم "39A" من مركز كنيدي للفضاء في ولاية فلوريدا، عبر صاروخ "سبيس إكس فالكون 9".

ويتكون طاقم المهمة من أربعة أعضاء هم التركي ألبير غزر أوجي، ورائد الفضاء السابق بوكالة "ناسا" الأمريكية لوبيز أليغريا، والإيطالي والتر فيلادي، ورائد فضاء مشروع وكالة الفضاء الأوروبية السويدي ماركوس واندت.

المصدر: الأناضول

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