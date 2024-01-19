إطلاق مهمة "أكسيوم ميشن 3" نحو محطة الفضاء الدولية وأردوغان يعلق

أُطلقت ليل الخميس الجمعة، مهمة "أكسيوم ميشن 3" التابعة لشركة "سبيس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية، وتضم 4 رواد فضاء هم تركي وسويدي وإيطالي وإسباني.

وجرت عملية الإطلاق في تمام الساعة 16:49 بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية (00:49 بتوقيت موسكو) من منصة الإطلاق رقم "39A" من مركز كنيدي للفضاء في ولاية فلوريدا، عبر صاروخ "سبيس إكس فالكون 9"، لتبدأ رحلة رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي نحو الفضاء، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول".

ويضم طاقم المهمة أربعة أعضاء هم التركي ألبير غزر أوجي، ورائد الفضاء السابق بوكالة "ناسا" لوبيز أليغريا، والإيطالي والتر فيلادي، ورائد الفضاء التابع لمشروع وكالة الفضاء الأوروبية السويدي ماركوس واندت.

ويبلغ طول صاروخ "سبيس إكس فالكون9" 70 مترا، وقطره 3.7 أمتار، ووزنه نحو 550 طنا، ولديه القدرة على حمل 22 ألف كيلوغرام من الحمولة في مدار أرضي منخفض، و8 آلاف و300 كيلوغرام في مدار النقل الثابت بالنسبة للأرض، و4 آلاف كيلوغرام فوق سطح المريخ، في حين أن كبسولة دراغون، التي تحمل الفريق، يبلغ طولها 8.1 م وهي قادرة على حمل 7 أشخاص، أو حجمًا مساويًا من الحمولة في منطقتها المضغوطة مع تدفق الهواء داخلها.

وجسب "الأناضول"، سيجري غزر أوجي، تجارب علمية مختلفة في محطة الفضاء الدولية على مدار 14 يومًا.​​​​​​​

وفي رسالة متلفزة قبل دقائق من انطلاق مهمة "أكسيوم ميشن 3" التي تضم رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، في مهمته التاريخية المرتقبة بالتوجه نحو محطة الفضاء الدولية.، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تدخل اليوم القرن الثاني للجمهورية "قرن تركيا" مع أول مهمة فضائية مأهولة.

وأشار أردوغان إلى أنه بمهمة الفضاء المأهولة "تحقق تركيا أحد أهدافنا في برنامجنا الوطني للفضاء، الذي أعلنته للعالم عام 2021"، مضيفا: "ندخل القرن الثاني لجمهوريتنا "قرن تركيا" مع أول مهمة فضائية مأهولة".

وأكد أردوغان أن تركيا تشهد لحظة تاريخية يرتقي فيها الفخر المشترك إلى أعلى المستويات، لافتا إلى أن تركيا كوريثة حضارة قدمت إسهامات فريدة في تاريخ العلوم، تقوم اليوم ببداية جديدة قيمة للغاية بإعادة تنفيذ مهمة حملتها عبر التاريخ.

وأردف: "تركيا ترسل مواطنا إلى الفضاء لأول مرة ليكون مصدر إلهام لشبابنا الذين ينظرون إلى الأفق ببريق عيونهم، ولأطفالنا الذين تتجاوز أحلامهم حدود العالم"، مشيرا إلى أن رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، سيجري 13 تجربة علمية في محطة الفضاء الدولية على مدار 14 يوما، وأنه سيتم إجراء دراسات علمية في مجالات مثل علم الفلك والطب والوراثة.

وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الدراسات مفيدة لتركيا وعلمائها، متمنيا لمهمة "أكسيوم ميشن 3" النجاح والتوفيق.​​​​​​​

المصدر: "الأناضول"