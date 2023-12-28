"روس كوسموس" تدرس تصنيع مسبارين قمريين من طراز "لونا – 27"

تدرس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية اقتراحا قدمته أكاديمية العلوم بشأن تصنيع مسبارين من طراز "لونا – 27" .

صرح بذلك مدير عام المؤسسة يوري بوريسوف في مقابلة مع قناة "روسيا-24" التلفزيونية وقال:" تقدمت أكاديمية العلوم الروسية باقتراح مفاده تصنيع مسبارين من طراز "لونا – 27 آ" و"لونا – 27 بي"، وذلك لضمان نجاح البعثة القمرية المقبلة. وندرس الآن هذا الاقتراح دون أن نغيّر موعد إطلاق المسبار في عام 2028".

إقرأ المزيد

وأضاف أن مسبار "لونا – 26" القمري المداري الذي يجري الآن العمل على تصنيعه والذي سيطلق عام 2027 هو الذي سيحدد موقع هبوط "لونا – 27". وأعاد بوريسوف إلى الأذهان أن تحطم مسبار "لونا – 25" أحزن كثيرا كل العاملين في القطاع الفضائي الروسي وعلى وجه الخصوص طاقم شركة "لافوتشكين" الفضائية الروسية المصنعة للمسبار.

وأكد قائلا: "لكن علينا أن نضع مخاوفنا جانبا ونستمر في العمل على تحقيق مشروع جديد".

يذكر أن صاروخ "سويوز -1 بي" الحامل لمسبار "لونا – 25" القمري أطلق من مطار "بايكونور" الفضائي في 11 أغسطس الماضي. وانقطع الاتصال به بعد أن أصدر أمرا بتشكيل مدار إهليلجي خاص بالهبوط على سطح القمر، ثم تحطم المسبار عند اصطدامه بالقمر.

وتوصلت لجنة التحقيق إلى استنتاج مفاده بأن المسبار تحطم بسبب سوء تشغيل منظومة القيادة، وعدم تشغيل وحدة قياس سرعة الزاوية.

المصدر: تاس