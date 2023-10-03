وكالة الفضاء الروسية تكشف عن السبب المحتمل لفشل مهمة مركبتها القمرية

كشفت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" عن السبب المحتمل الذي أدى لفشل مهمة مركبة "لونا-25" التي أطلقتها لاستكشاف الجانب المظلم من القمر.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة: "أكملت اللجنة المشتركة المخصصة لتحديد أسباب فشل مهمة مركبة لونا-25 دراساتها.. لقد تبين أن السبب الأكثر ترجيحا لفشل مهمة المركبة هو خطأ في عمل وحدات التحكم التي كانت موجودة على متنها، وارتبط هذا الخطأ بفشل تشغيل مقياس التسارع في جهاز BIUS-L الذي كان موجودا في المركبة".

وأشار البيان إلى أن توزيع الأوامر في مصفوفات البيانات في المركبة أدّى لعدم وصول الإشارات من مقاييس التسارع إلى مجمع التحكم الموجود على متنها، الأمر الذي تسبب بمشكلات في عمل منظومة الدفع في المركبة عند اقترابها من المدار الذي كان محددا لها، وأدّى إلى عدم إيقاف عمل المنظومة في الوقت المناسب، لذا فشلت عملية التوجيه والهبوط على سطح القمر.

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وأكدت وكالة "روس كوسموس" أنه وبناء على نتائج عمل اللجنة، تم تشكيل توصيات لاتخاذ إجراءات إضافية للمهمات القمرية اللاحقة من أجل منع تكرار مثل هذه الحوادث.

أطلقت روسيا مركبة "لونا-25" من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية في 11 أغسطس الماضي، وفي 13 أغسطس أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنه تم تشغيل الأجهزة العلمية في هذه المركبة، وأثناء توجه المركبة إلى مدار القمر تعرضت لمشكلة تسببت بفشل مهمتها، لتعلن وكالة "روس كوسموس" عن تحطمها لاحقا على سطح القمر.

المصدر: فيستي