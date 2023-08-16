"لونا-25" ترسل صورة جديدة أثناء رحلتها إلى القمر

نشرت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية صورة جديدة التقطها كاميرات مركبة "لونا-25" الروسية التي تحلق في الفضاء متجهة نحو القمر.

وكتبت المؤسسة في تعليق على الصورة التي نشرتها على مواقعها الإلكترونية: "ننشر لكم صورة جديدة ملتقطة من كاميرات لونا-25 أثناء رحلتها إلى القمر".

وكانت وسائل إعلام روسية قد ذكرت أن مركبة "لونا-25" من المفترض أن تصل يوم الأربعاء 16 أغسطس الجاري إلى مدار قريب من القمر، لتدور حول القمر بضعة أيام ومن ثم تنفذ عملية هبوط سلس على سطحه.

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أطلقت روسيا مركبة "لونا-25" من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية في 11 أغسطس الجاري، وفي 13 أغسطس أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنه تم تشغيل الأجهزة العلمية في هذه المركبة، وأن المركبة من المفترض أن تدخل مدار القمر في 16 أغسطس، ومن المتوقع أن تهبط على سطحه في 21 أغسطس.

والهدف الرئيسي من مهمة "لونا-25" هو تنفيذ هبوط سلس لهذه المركبة على سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي، واستكشاف ما إذا كانت تلك المنطقة تحوي على الماء أو جزيئات الجليد، إذ اختيرت المنطقة التي تقع شمال فوهة بوغسلافسكي لتكون منطقة الهبوط الأساسية، كما قد تكون المنطقة الواقعة جنوب غرب فوهة مانزيني على القمر خيارا احتياطيا لموقع الهبوط.

المصدر: وكالات روسية