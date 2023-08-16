 
مباشر

"لونا-25" تصل اليوم إلى مدار قريب من القمر

الفضاء

Sputnik ilya naimushin
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vvdb

ذكرت وسائل إعلام روسية أن مركبة "لونا-25" من المفترض أن تصل اليوم الأربعاء إلى مدار يبعد 100 كلم تقريبا عن القمر.

وجاء في منشور على موقع القناة الأولى الروسية: "اليوم ستكون هناك مرحلة مهمة أخرى في رحلة لونا-25، إذ من المفترض أن تصل المركبة إلى مدار القمر، وتبعا للمعلومات التي أوردتها مؤسسة روس كوسموس فإن جميع أنظمة المركبة تعمل بشكل طبيعي والاتصال بها مستقر".

وكان معهد أبحاث الفضاء الروسي قد ذكر في 14 أغسطس الجاري أن المركبة أرسلت إلى الأرض الصور الأولى التي التقتطها في الفضاء، وأن جميع أجهزة مركبة "لونا-25" أظهرت "قابلية تشغيل كاملة"، كما أن وحداتهم "تعمل بشكل مثالي".

إقرأ المزيد
"روسكوسموس": "لونا-25" تبث الصور الأولى من الفضاء

أطلقت روسيا مركبة "لونا-25" من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية في 11 أغسطس الجاري، وفي 13 أغسطس أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنه تم تشغيل الأجهزة العلمية في هذه المركبة، وأن المركبة من المفترض أن تدخل مدار القمر في 16 أغسطس، ومن المتوقع أن تهبط على سطحه في 21 أغسطس.

المصدر: وكالات روسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شويغو: القوات العسكرية الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي