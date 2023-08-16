"لونا-25" تصل اليوم إلى مدار قريب من القمر

ذكرت وسائل إعلام روسية أن مركبة "لونا-25" من المفترض أن تصل اليوم الأربعاء إلى مدار يبعد 100 كلم تقريبا عن القمر.

وجاء في منشور على موقع القناة الأولى الروسية: "اليوم ستكون هناك مرحلة مهمة أخرى في رحلة لونا-25، إذ من المفترض أن تصل المركبة إلى مدار القمر، وتبعا للمعلومات التي أوردتها مؤسسة روس كوسموس فإن جميع أنظمة المركبة تعمل بشكل طبيعي والاتصال بها مستقر".

وكان معهد أبحاث الفضاء الروسي قد ذكر في 14 أغسطس الجاري أن المركبة أرسلت إلى الأرض الصور الأولى التي التقتطها في الفضاء، وأن جميع أجهزة مركبة "لونا-25" أظهرت "قابلية تشغيل كاملة"، كما أن وحداتهم "تعمل بشكل مثالي".

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أطلقت روسيا مركبة "لونا-25" من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية في 11 أغسطس الجاري، وفي 13 أغسطس أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنه تم تشغيل الأجهزة العلمية في هذه المركبة، وأن المركبة من المفترض أن تدخل مدار القمر في 16 أغسطس، ومن المتوقع أن تهبط على سطحه في 21 أغسطس.

المصدر: وكالات روسية