"روسكوسموس": "لونا-25" تبث الصور الأولى من الفضاء

نشرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" صورا أولى من مركبة "لونا-25" التي انطلقت إلى القطب الجنوبي للقمر، في حدث تاريخي غير مسبوق.

وذكر معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن الصور الأولى من الفضاء تظهر العناصر الهيكلية للمحطة على خلفية الأرض والقمر، كما تظهر الصورة الثالثة شعار المهمة.

RT

وأكد المعهد أن جميع أجهزة مركبة "لونا-25" أظهرت "قابلية تشغيل كاملة"، كما أن وحداتهم "تعمل بشكل مثالي".

RT

RT

هذا وقد أعلن خبراء معهد بحوث الفضاء، أنه من المقرر أن تهبط المحطة بهدوء على سطح القمر يوم 21 أغسطس، في منطقة بالقطب الجنوبي مع حمولة وزنها 30 كلغم بما فيها ثمانية أجهزة فريدة لدراسة واستكشاف القمر. ووفقا لبيانات الاستشعار عن بعد، تحتوي تربة هذه المنطقة من القمر على جزيئات الماء.

ويذكر أن المحطة "لونا-25" ستعمل على القمر مدة عام، وستجري خلاله دراسات شاملة لتربته وغلافه الخارجي.

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المصدر: RT