متى تصل مركبة الأبحاث اليابانية إلى سطح القمر؟

كشف موقع قناة "NHK" عن الموعد المحتمل لوصول مركبة SLIM اليابانية إلى سطح القمر.

وتبعا للموقع فإن المركبة من المفترض أن تصل إلى مدار القمر نهاية ديسمبر الجاري، وبعدها سيقوم المختصون في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) بفحص وتعديل مسارها تحضيرا لهبوطها نحو القمر، إذ يتوقع أن تهبط في 20 يناير المقبل، وأن تستغرق عملية الهبوط 20 دقيقة.

أطلقت اليابان هذه المركبة في السابع من سبتمبر الماضي من مركز تانيغاشيما الفضائي، وتوقعت وكالة الفضاء اليابانية في البداية أنها ستصل إلى القمر وتهبط على سطحه في النصف الأول من عام 2024.

يبلغ طول المركبة 2.4 م، ووزنها 200 كلغ، وحصلت على تقنيات مشابهة لتلك المستخدمة في أنظمة التعرف على الوجوه لتساعدها في دراسة حُفَر القمر وتضاريسه، فضلا عن تجهيزها بكاميرات خاصة يمكنها قياس كمية الحديد والعناصر الأخرى الموجودة في الصخور على سطح القمر، وستستخدم البيانات التي ستحصل عليها في إطار البرنامح الياباني الفضائي وبرنامج Artemis القمري الأمريكي.

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وتأتي مهمة "SLIM" كمحاولة أخرى لليابان، لإرسال مركبة إلى سطح القمر، إذ أن شركة "Ispace" اليابانية كانت قد أطلقت في أبريل الماضي مسبار "Hakuto-R" القمري، والذي من المفترض أن يكون أول مسبار من صنع شركة خاصة يطلق إلى القمر، لكن المسبار تحطم وانقطع الاتصال به عند هبوطه على سطح القمر.

المصدر: تاس