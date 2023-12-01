"روس كوسموس" توثق تعاونها مع الشركات الروسية الخاصة لتطوير الأقمار الصناعية

أعلن رئيس وكالة "روس كوسموس" يوري بوريسوف، أن الوكالة ستعمل بشكل وثيق مع الشركات الروسية الخاصة المعنية بمجالات الصناعات الفضائية.

وفي مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية قال بوريسوف:" البرنامج الرئيسي الذي تعمل عليه روس كوسموس حاليا هو مشروع Sphere، لكننا سنعمل أيضا بشكل وثيق مع شركاتنا الخاصة التي لديها خطط لتطوير مجموعات من الأقمار الصناعية".

وأضاف:"نمو الطلب على الخدمات الفضائية اليوم، يتجاوز متوسط ​​النمو في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهذا هو السبب الذي يجعل كل الأنظار تتجه نحو النشاط الفضائي.. بالطبع لا يمكن لروسيا أن تقف جانبا من هذا الاتجاه العالمي".

وبحسب بوريسوف، فإنه من المستحيل اليوم تصور التنمية الاقتصادية دون كوكبة فضائية من الأقمار الصناعية التي ستوفر خدمات الاتصالات والملاحة والاستشعار عن بعد للأرض، ولذلك ستعمل روسيا على إنشاء وتوسيع نطاق هذه الخدمات ونشر الأبراج المتعددة الأقمار الصناعية، وبالتعاون مع الشركات الروسية الخاصة.

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وكانت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" قد ذكرت في وقت سابق، أنها ستشغّل محطات أرضية جديدة للتحكم بالأقمار الصناعية الواعدة التي ستطلقها في إطار مشروع Sphere الذي سيضم 7 أقمار صناعية من فئة Express، و4 أقمار جديدة من فئة Express-RV، و12 قمر Skif مخصصا لتأمين شبكات الإنترنت الواسعة النطاق، و264 قمر Marathon مخصصة لإنترنت الأشياء، إضافة إلى قمري اتصالات من فئة Yamal، و3 أقمار لاستشعار الأرض عن بعد من نوع Smotr، و84 قمر Berkut-O وBerkut-VD، و12 قمر Berkut-X وBerkut-XLP.

المصدر: تاس

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