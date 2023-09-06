رائد روسي يكشف ازدياد طول قامته في المحطة الفضائية

قاس أفراد طاقم مركبة الفضاء الروسية "سويوز" في محطة الفضاء الدولية قاماتهم استعدادا للعودة إلى الأرض، وتبيّن أن قامة أحدهم تنمو سنتيمترا واحدا سنويا.

وحسبما أفاد مراسل وكالة "تاس" الخاص على متن المحطة الدولية رائد الفضاء الروسي ديمتري بيتلين، تم قياس طول قامات رواد الفضاء أثناء تجربة حمالات المقاعد "كازبيك" في كبسولة الهبوط التابعة للمركبة.

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وقال: "طولي ازداد بمقدار سنتيمتر واحد، بينما بقي طول زميلي سيرغي بروكوبيف على ما كان".

وفي يناير عام 2018 أفاد رائد الفضاء الياباني نوريسيجي كاناي أن طوله ازداد بـ9 سنتيمترات دفعة واحدة خلال الأسابيع الثلاثة التي قضاها في محطة الفضاء الدولية، حيث عادة ما يزداد طول الإنسان بحوالي سنتيمتر واحد أو سنتيمتريْن بسبب قلة الجاذبية في الفضاء.

المصدر: تاس