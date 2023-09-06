مختبر فضائي روسي يكتشف أكثر النجوم سطوعا في الأشعة السينية

استخدم علماء الفلك الروس مختبر "سبيكتر – إر غي" المداري لإجراء لمراقبة نجم Swift J1727.8-1613 المزدوج الذي أصبح في أغسطس الماضي أكثر الأجرام السماوية سطوعا في الأشعة السينية.

وقالت الخدمة الصحفية في معهد الدراسات الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية إن المعلومات التي حصل عليها العلماء ستساعد في استيضاح بنية تدفقات المادة التي تمتصها الثقوب السوداء. ونقلت الخدمة الصحفية عن الباحث في معهد الدراسات الفضائية إيليا ميريمينسكي قوله إن" المعلومات اللازمة للتحليل كثرت. وعادة ما نتعامل مع مصادر ضعيفة الإشعاع حيث يمكن تسجيل بضع عشرات من الفوتونات فقط. أما البيانات الناجمة عن رصد الجرم السماوي الذي حققه التلسكوب ART-XC الموجود في المختبر الفضائي فستسمح لاحقا بفهم بنية تدفقات المادة بالقرب من ثقب أسود".

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وقد حصل الباحثون على هذه البيانات أثناء رصد مستعر الأشعة السينية، وهو انفجار ناجم عن نشاط الأشعة السينية في نظام يتكون من ثقب أسود ونجم، حيث تتدفق المادة النجمية تدريجيا نحو الثقب الأسود، ونتيجة لذلك يظهر في مداره ما يسمى بالقرص التراكمي، وهو تراكم للغاز الساخن. ومع مرور بعض الوقت، تصل كتلة هذا القرص إلى مستوى حرج، وبعد ذلك تبدأ مادته في السقوط على أفق الحدث، وهو "نقطة لا رجعة" من الثقب الأسود.

والنتيجة هي توهج قوي يتغلب على النجم لفترة وجيزة من الزمن ويولد كميات كبيرة من موجات الراديو والأشعة السينية القوية. وتتبع العلماء الروس إحدى هذه الومضات التي بدأت في 24 أغسطس في النظام النجمي J1727.8-1613 بكوكبة الحواء.

تمكّن ميرمينسكي وزملاؤه من متابعة بداية هذا التوهج والمراحل اللاحقة من تطوره باستخدام أدوات المرصديْن المدارييْن Integral وSpektr-RG. وكان من الممكن التقاط عشرات الملايين من الفوتونات العالية الطاقة الناتجة عن سقوط المادة على الثقب الأسود.

وقد أظهر تحليل البيانات التي تم جمعها أن توهج مستعر الأشعة السينية يحتوي على نبضات شبه دورية يبلغ طولها 2.5 ثانية. وافترض العلماء أن هذه الومضات ناتجة عن ميزات في بنية تدفق المادة والتدمير التدريجي لأجزاء القرص التراكمي الأقرب إلى الثقب الأسود. ويأمل الباحثون أن توضح أن الأرصاد اللاحقة سبب التوهج وتساعد على فهم شكل تدفقات المادة التي تسقط على الثقب الأسود.

المصدر: تاس