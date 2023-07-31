الهند تطلق بنجاح سبعة أقمار صناعية لسنغافورة إلى الفضاء

أعلنت منظمة بحوث الفضاء الهندية ISRO عن نجاح عملية إطلاق سبعة أقمار صناعية تعود لسنغافورة إلى الفضاء.

إقرأ المزيد



وتشير المنظمة إلى أن عملية إطلاق صاروخ النقل PSLV-C56 كانت في الساعة 6.30 بالتوقيت المحلي (4.0 بتوقيت موسكو) من مطار ساتيش دهاوان الفضائي بجزيرة سريهاريكوتا جنوبي البلاد، وبعد مضي 125 دقيقة وضعت جميع الأقمار الصناعية السبعة في مداراتها المقررة.

ومن ضمن الأقمار السبعة، القمر الصناعي DS-SAR الذي تم إنتاجه بموجب برنامج الشراكة بين وكالة العلوم والتكنولوجيا الدفاعية في سنغافورة (DSTA) وشركة ST Engineering. وصمم هذا القمر الصناعي لالتقاط صور لسطح الأرض لصالح مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية في سنغافورة، وكذلك للاستخدام التجاري. أما الأقمار الصناعية الستة الأخرى فمهمتها عرض تقنيات الفضاء وتقديم خدمات الاتصالات.

المصدر: تاس