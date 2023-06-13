الهند تفصح عن خطط مركباتها الفضائية المأهولة

كشفت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) عن خططها التي تتعلق بإطلاق أول مركبة فضائية وطنية مأهولة.

وجاء في منشور لصحيفة The Economic Times: "تخطط منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لإطلاق مركبة Gaganyaan في أول رحلة فضائية مأهولة عام 2024 أو 2025، وذلك بعد أن تضمن أنها ستؤمن السلامة التامة للرواد الذين سيكونون على متن هذه المركبة".

وحول الموضوع قال رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية:"قررنا عدم التسرع في عملية إطلاق مركبة Gaganyaan، لذا فإن التحضيرات لعملية الإطلاق ستستغرق وقتا أكثر، لنكون متأكدين تماما من سلامة الرواد، وعملية الإطلاق قد تجري أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025".

وأشار رئيس المنظمة إلى أنه يجب أن تكون لدى الخبراء قبل إطلاق المركبة المذكورة ثقة تامة بنجاح المهمة، ولهذه الغاية تم توسيع برامج اختبار المركبة لضمان موثوقيتها الكاملة.

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وتبعا للمعلومات التي أوردتها (ISRO) فإن اختبار محركات الصاروخ الذي سيحمل المركبة إلى الفضاء اكتمل، وخلال العام الجاري ستجري الهند اختبارين على منظومات الطوارئ الخاصة بمركبة Gaganyaan، ونهايةَ 2023 من المحتمل أن تطلق المركبة في رحلة اختبارية لكن بدون رواد.

المصدر: تاس