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فيديو.. لحظة انفصال مركبة تقل رائدي الفضاء السعوديين القرني والبرناوي في طريق العودة للأرض

الفضاء

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نشرت قناة "الإخبارية" مقطع فيديو وثق نجاح عملية انفصال مركبة "دراغون" التي تحمل رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني، عن محطة الفضاء الدولية.

 ووثق مقطع فيديو آخر نشرته "الإخبارية"، عودة مركبة "دراغون" التي تحمل ريانة برناوي وعلي القرني، إلى الأرض بعد انفصالها عن محطة الفضاء الدولية، مشيرة إلى أن موعد هبوط رائدي الفضاء سيكون عند الـ5 إلى 6 صباحا بتوقيت المملكة والرحلة تستغرق نحو 12 ساعة، وبحر فلوريدا سيكون موقع الهبوط.

وكان رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني قد اختتما مهمتهما في محطة الفضاء الدولية اليوم الثلاثاء، وبدأت رحلة العودة إلى الأرض، وذلك بعد 10 أيام من استكشاف الفضاء وإجراء التجارب العلمية. وأعلنت الهيئة السعودية للفضاء أن رحلة عودة القرني وبرناوي إلى الأرض بالانفصال عن محطة الفضاء الدولية تستغرق من 6 إلى 30 ساعة.

المصدر: "الإخبارية"

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