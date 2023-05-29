السعودية..رائد الفضاء على القرني يلتقط صورة ساحرة للعاصمة الرياض ويثير تفاعلا كبيرا (صورة)

نشر رائد الفضاء السعودي علي القرني، صورة ساحرة للعاصمة الرياض، من محطة الفضاء الدولية، ما أثار تفاعلا.

ونشر القرني صورة للرياض في الليل، معلقا عليها بالقول: "لاح لي وجه الرياض في مرايا السحب..مساكم الله بالخير يا أهل الرياض!"

وأضاف: "هذه صورة التقطناها من محطة الفضاء الدولية للعاصمة".

في حين تداول رواد مواقع الاجتماعي الصورة بشكل كبير، حيث عبروا عن حبهم واعتزازهم بالعاصمة السعودية، ومتمنيين التوفيق للقرني بأداء مهامه.

دار أبوي و دار أخوي و دار جدي

لين صارت بالغلا هي راس مالي💚#نجد_العذيةhttps://t.co/YX5KzC8z8N — عـذبـة بنـت تركي (@ll3atb) May 29, 2023

دعواتنا لكم بالتوفيق اخ علي والاخت ريانه ..

انتم فخر للوطن ..

حفظكم الباري وترجعون بالسلامه 🌹🌹 https://t.co/lLPMvYRaoH — ابو ياسر (@HassanDahman222) May 29, 2023

آه ما أرق الرياض 🇸🇦#نحو_الفضاءhttps://t.co/zcLT1Ss3GO — فهد بن خالد الخريجي (@FahadAlkhereiji) May 28, 2023

المصدر: RT