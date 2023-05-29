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السعودية..رائد الفضاء على القرني يلتقط صورة ساحرة للعاصمة الرياض ويثير تفاعلا كبيرا (صورة)

مال وأعمال

السعودية..رائد الفضاء على القرني يلتقط صورة ساحرة للعاصمة الرياض ويثير تفاعلا كبيرا (صورة)
AP
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نشر رائد الفضاء السعودي علي القرني، صورة ساحرة للعاصمة الرياض، من محطة الفضاء الدولية، ما أثار تفاعلا.

ونشر القرني صورة للرياض في الليل، معلقا عليها بالقول: "لاح لي وجه الرياض في مرايا السحب..مساكم الله بالخير يا أهل الرياض!"

وأضاف: "هذه صورة التقطناها من محطة الفضاء الدولية للعاصمة".

في حين تداول رواد مواقع الاجتماعي الصورة بشكل كبير، حيث عبروا عن حبهم واعتزازهم بالعاصمة السعودية، ومتمنيين التوفيق للقرني بأداء مهامه.

المصدر: RT

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