السعودية..رائد الفضاء على القرني يلتقط صورة ساحرة للعاصمة الرياض ويثير تفاعلا كبيرا (صورة)
نشر رائد الفضاء السعودي علي القرني، صورة ساحرة للعاصمة الرياض، من محطة الفضاء الدولية، ما أثار تفاعلا.
ونشر القرني صورة للرياض في الليل، معلقا عليها بالقول: "لاح لي وجه الرياض في مرايا السحب..مساكم الله بالخير يا أهل الرياض!"
وأضاف: "هذه صورة التقطناها من محطة الفضاء الدولية للعاصمة".
في حين تداول رواد مواقع الاجتماعي الصورة بشكل كبير، حيث عبروا عن حبهم واعتزازهم بالعاصمة السعودية، ومتمنيين التوفيق للقرني بأداء مهامه.
دار أبوي و دار أخوي و دار جدي— عـذبـة بنـت تركي (@ll3atb) May 29, 2023
لين صارت بالغلا هي راس مالي💚#نجد_العذيةhttps://t.co/YX5KzC8z8N
دعواتنا لكم بالتوفيق اخ علي والاخت ريانه ..— ابو ياسر (@HassanDahman222) May 29, 2023
انتم فخر للوطن ..
حفظكم الباري وترجعون بالسلامه 🌹🌹 https://t.co/lLPMvYRaoH
آه ما أرق الرياض 🇸🇦#نحو_الفضاءhttps://t.co/zcLT1Ss3GO— فهد بن خالد الخريجي (@FahadAlkhereiji) May 28, 2023
المصدر: RT