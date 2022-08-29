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"ناسا" تؤجل إطلاق صاروخ "أرتيميس" إلى القمر بعد مشكلة في تبريد محركاته

الفضاء

Globallookpress
صاروخ أرتيميس
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أجبرت مشكلة تبريد محركات صاروخ "أرتيميس" الفضائي وكالة "ناسا" الأمريكية على تأجيل إطلاقه، حيث تخطط لاستخدامه في رحلات رواد الفضاء المستقبلية إلى القمر لمدة تزيد عن 50 عاما.

ورفض مسؤولون كبار في الوكالة تحديد إطار زمني دقيق لإعادة محاولة إطلاق المهمة المسماة Artemis I، لكنهم أشاروا إلى احتمال إجراء المحاولة الثانية يوم الجمعة، بناء على نتيجة تحليل البيانات الإضافية.

وتمثل الرحلة المخطط لها انطلاقا لبرنامج "ناسا" المتميز من القمر إلى المريخ والتي ستخلف مهمات "أبولو" القمرية في سبعينات القرن الماضي.

 

المصدر: "رويترز"

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