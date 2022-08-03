تلسكوب جيمس ويب يلتقط صورة مذهلة لمجرة "عجلة العربة" في تفاصيل غير مسبوقة!

رصد تلسكوب جيمس ويب الفضائي الفائق مجرة "عجلة العربة" (Cartwheel)، وكشف عن تفاصيل جديدة حول تكوين النجوم والثقب الأسود المركزي للمجرة.

وأنتجت نظرته القوية بالأشعة تحت الحمراء صورة مفصلة لـ"عجلة العربة" واثنتين من المجرات المصاحبة الأصغر على خلفية العديد من المجرات الأخرى.

وتقع مجرة ​​Cartwheel على بعد حوالي 500 مليون سنة ضوئية في كوكبة النحات، وهي مشهد نادر.

ويأتي مظهرها، يشبه إلى حد كبير مظهر عجلة عربة، نتيجة لحدث شديد - تصادم عالي السرعة بين مجرة ​​حلزونية كبيرة ومجرة أصغر غير مرئية في هذه الصورة.

nasa/esa/csa/stscl

وقامت تلسكوبات أخرى، بما في ذلك تلسكوب هابل الفضائي، بفحص المجرة سابقا.

لكن المجرة الدرامية كانت محاطة بالغموض - ربما حرفيا، بالنظر إلى كمية الغبار التي تحجب الرؤية.

وجيمس ويب، بقدرته على اكتشاف ضوء الأشعة تحت الحمراء، يكشف عن رؤى جديدة لطبيعة Cartwheel.

nasa/esa/csa/stscl

وتنظر كاميرا (NIRCam) في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة من 0.6 إلى 5 ميكرون، وترى أطوال موجية حاسمة من الضوء يمكن أن تكشف عن عدد أكبر من النجوم أكثر مما يُلاحظ في الضوء المرئي. وذلك لأن النجوم الفتية، التي يتشكل الكثير منها في الحلقة الخارجية، تكون أقل غموضا بسبب وجود الغبار عند ملاحظتها في ضوء الأشعة تحت الحمراء. وفي هذه الصورة، يتم تلوين بيانات NIRCam باللون الأزرق والبرتقالي والأصفر.

وتعرض المجرة العديد من النقاط الزرقاء الفردية، وهي عبارة عن نجوم فردية أو جيوب تشكل النجوم.

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وتكشف NIRCam أيضا عن الاختلاف بين التوزيع السلس أو شكل مجموعات النجوم الأكبر سنا والغبار الكثيف في اللب مقارنة بالأشكال المتكتلة المرتبطة بمجموعات النجوم الأصغر سنا خارجها.

وتوفر صورة المرصد الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار أيضا رؤية جديدة لكيفية تغير مجرة ​​Cartwheel على مدار مليارات السنين.

وتحتوي مجرة ​​Cartwheel على حلقتين - حلقة داخلية مشرقة وحلقة ملونة تحيط بها. وتتوسع هذه الحلقات إلى الخارج من مركز الاصطدام، مثل تموجات في بركة بعد رمي حجر فيها.

وبسبب هذه السمات المميزة، يسميها علماء الفلك "المجرة الحلقية"، وهي بنية أقل شيوعا من المجرات الحلزونية مثل مجرتنا درب التبانة.

ويحتوي اللب اللامع على كمية هائلة من الغبار الساخن مع كون المناطق الأكثر سطوعا هي موطن مجموعات النجوم الشابة العملاقة.

ومن ناحية أخرى، فإن الحلقة الخارجية، التي امتدت لنحو 440 مليون سنة، يهيمن عليها تشكل النجوم والمستعرات الأعظمية. وعندما تتوسع هذه الحلقة، فإنها تدخل الغاز المحيط وتؤدي إلى تشكل النجوم.

ومع ذلك، فإن تعلم تفاصيل أدق عن الغبار الذي يسكن المجرة يتطلب أداة متوسطة الأشعة تحت الحمراء (MIRI).

وتم تلوين بيانات MIRI باللون الأحمر في هذه الصورة المركبة، ما يكشف عن مناطق داخل مجرة ​​Cartwheel غنية بالهيدروكربونات والمركبات الكيميائية الأخرى، بالإضافة إلى غبار السيليكات، مثل الكثير من الغبار على الأرض.

وتشكل هذه المناطق سلسلة من القضبان الحلزونية التي تشكل أساس الهيكل العظمي للمجرة.

وسيبدأ الباحثون قريبا في معرفة المزيد عن كتل المجرات وأعمارها وتاريخها وتركيباتها، حيث يسعى ويب لاستكشاف أقدم المجرات في الكون.

المصدر: ديلي ميل