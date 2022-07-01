روغوزين: روسيا والولايات المتحدة بدأتا مناقشة الرحلات الفضائية المشتركة

أفاد دميتري روغوزين، المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" بأن روسيا والولايات المتحدة بدأتا مفاوضات بشأن استئناف الرحلات الفضائية المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية.

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وقال روغوزين عن هذه الاتصالات: "نعم، بالطبع. هي جارية من خلال وحدة الملاحة الفضائية المأهولة التابعة لشركة روس كوسموس الحكومية، والتي يرأسها سيرغي كريكاليف".

ولفت المدير العام لوكالة الفضاء الروسية إلى أن الأمر يتعلق تحديدا بالمفاوضات التي أعطت الحكومة الضوء الأخضر لها في أمرها الأخير. اتصالات روس كوسموس - ناسا حول هذا الموضوع كانت من قبل، وبناء على ذلك، أعدت روس كوسموس مقترحا تم إرساله إلى الحكومة.

وذكّر روغوزين بأن آنا كيكينا، الفتاة الوحيدة في صفوف رواد الفضاء الروس، تتلقى الآن تدريبها في الولايات المتحدة، وستصبح أول مواطنة روسية على متن السفينة الأمريكية "Crew Dragon"، مشيرا إلى أن شركة روس كوسموس تنتظر من ناسا مقترحات بشأن المرشحين لتدريب طاقم احتياطي، إضافة إلى رائد الفضاء المعلن عنه سابقا فرانسيسكو روبيو.

واختتم تصريحه بالقول: "بعد تلقي هذه المعلومات من الأمريكيين، سنبلغ الحكومة عن المرشحين الذين سيسافرون وفي أي الأوقات سيطيرون، وكيف سيتم تنظيم كل ذلك".

قبل ذلك، قال روغوزين إن المبادرة المتعلقة بقضية الرحلات الجوية تأتي من وكالة ناسا، حيث لا يريد الأمريكيون "فقدان مهاراتهم في الطيران على متن السفن الروسية"، ووفقا له، الآن "تغير الوضع بشكل كبير"، فمن السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن الرحلات الفضائية المختلطة، ومع سفينة إيلون ماسك طاقم التنين، "تحدث مشاكل كبيرة"، لافتا إلى أن روسيا لا تنظر في استخدام سفينة ستارلاينر على الإطلاق بسبب مشاكل تتعلق بالسلامة.

المصدر: نوفوستي