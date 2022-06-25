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الدفعة الأولى من صواريخ "سارمات" العابرة للقارات تدخل الخدمة قبل نهاية العام

أخبار روسيا

الدفعة الأولى من صواريخ
Sputnik
إطلاق صاروخ "سارمات"، أرشيف
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صرح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفضاء الروسية ("روس كوسموس")، دميتري روغوزين، بأن مؤسسته بدأت إنتاج صواريخ "سارمات" العابرة للقارات، وسيبدأ استخدامها بحلول نهاية العام الجاري.

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وقال في تصريح لقناة "روسيا 24"، اليوم السبت: "لقد بدأنا بالفعل في إنتاج صواريخ بكميات كبيرة، وننطلق من حقيقة أنه بحلول نهاية العام سيتعين علينا وضع الفوج الأول في أوزور بإقليم كراسنويارسك في مهمة قتالية".

وأضاف أن "روس كوسموس" تستعد الآن لاختبار الطيران الثاني لـ "سارمات"، موضحا أن الطلبات على الصاروخ ستزداد في نقاط معينة، بالاتفاق مع العميل، أي وزارة الدفاع".

المصدر: سبوتنيك

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