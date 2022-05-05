رائد روسي يتولى قيادة المحطة الفضائية الدولية

تولى رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيميف، يوم 4 مايو قيادة المحطة الفضائية الدولية.

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وقد أقيمت الأربعاء 4 مايو على متن المحطة مراسم انتقال قيادة المحطة الفضائية الدولية إلى الرائد الروسي، أوليغ أرتيميف حيث سلم الرائد الأمريكي، توم مارشبارن الرائد الروسي مفتاحا رمزيا من المحطة الفضائية.

يذكر أن الرائد الروسي، أوليغ أرتيميف يعتبر في الوقت نفسه مراسلا رسميا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء على متن المحطة الفضائية الدولية.

جدير بالذكر أن مراسم تسليم قيادة المحطة أقيمت قبل انفصال مركبة "دراغون" الأمريكية المأهولة عن المحطة الفضائية وعودة طاقمها الذي يضم الأمريكيين راجا تشاري، توم مارشبارن، كايلا بايرون والرائد الألماني ماتياس ماورر إلى الأرض الجمعة 6 مايو الجاري. وقد وصل هؤلاء إلى المحطة الفضائية الدولية في 11 نوفمبر الماضي.

المصدر: تاس