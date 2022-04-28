مركبة "دراغون" المأهولة تنجح في الالتحام الأوتوماتيكي بالمحطة الفضائية الدولية

التحمت مركبة "دراغون" المأهولة التابعة لشركة "سبيس إكس" بـ4 رواد على متنها بالمحطة الفضائية الدولية.

وقد جرى الالتحام بالمحطة أوتوماتيكيا الساعة 19.37 يوم 27 أبريل بتوقيت الشاطئ الأمريكي الشرقي (الساعة 02.37 يوم 28 أبريل بتوقيت موسكو).

إقرأ المزيد

وأفاد ناطق باسم وكالة "ناسا" يوم 28 أبريل بالنجاح التام لعملية الالتحام الأوتوماتيكي لـ" دراغون" بالمحطة.

يذكر أن مركبة "دراغون" المأهولة انطلقت إلى المحطة الفضائية الدولية الساعة 03.55 بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي الأربعاء 27 أبريل الجاري من المطار الفضائي في رأس كانافيرال" بفلوريدا.

وضم طاقمها الأمريكيين كيل ليندغرين، وروبيرت هاينز، جيسيكا واتكينز، إضافة إلى الرائدة الإيطالية، سامانثا كريستوفوريتي التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية الذين سيحلون محل الأمريكيين راج تشاري، توم مارشبيرن، كيلا بارون والألماني، ماتياس ماورر الذين وصلوا المحطة الفضائية في نوفمبر الماضي وسيعودون إلى الأرض نهاية أبريل الجاري.

المصدر: تاس