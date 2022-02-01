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محرك "إر دي - 171" الفضائي جاهز لاستخدامه في الصاروخ سويوز - 5" الواعد

الفضاء

محرك
topwar.ru
محرك "إر دي - 171"
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سلّمت شركة " أينيرغوماش" الروسية للمحركات نهاية العام الماضي محرك "إر دي – 171 إم بي" الفضائي لمركز "بروغريس" الصاروخي الفضائي الذي تولى تصنيع صاروخ "سويوز – 5" الفضائي المستقبلي.

صرح بذلك  مدير عام الشركة، إيغور أربوزوف.

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وقال، أربوزوف في حديث أدلى به لقناة "روس كوسموس تي في" الفضائية الروسية:" قد أجرينا عام 2021 اختبارات ناجحة لمحرك " إر دي – 171" إم بي" الذي سينصب في المرحلة الأولى لصاروخ "سويوز – 5"  الروسي الواعد الثقيل.

وبحسب المدير العام فإن كل الالتزامات أمام أصحاب الطلبيات قد نفذّت. وسيختبر منذ الآن المحرك ضمن مكوّنات الصاروخ الجديد.

 وأعاد أربوزوف إلى الأذهان أن محرك "إر دي – 171" استخدم العام الماضي إطلاق 22 صاروخا روسيا وكلها كانت ناجحة، كما استخدم المحرك في إطلاق 4 صواريخ أمريكية من طراز "أطلس" وصاروخي Antares.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين كان قد أعلن في وقت سابق أن "إر دي – 171 إم بي" يعد من أقوى وأنجح المحركات العاملة بالوقود السائل في العالم.

المصدر: تاس

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