محرك "إر دي - 171" الفضائي جاهز لاستخدامه في الصاروخ سويوز - 5" الواعد

سلّمت شركة " أينيرغوماش" الروسية للمحركات نهاية العام الماضي محرك "إر دي – 171 إم بي" الفضائي لمركز "بروغريس" الصاروخي الفضائي الذي تولى تصنيع صاروخ "سويوز – 5" الفضائي المستقبلي.

صرح بذلك مدير عام الشركة، إيغور أربوزوف.

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وقال، أربوزوف في حديث أدلى به لقناة "روس كوسموس تي في" الفضائية الروسية:" قد أجرينا عام 2021 اختبارات ناجحة لمحرك " إر دي – 171" إم بي" الذي سينصب في المرحلة الأولى لصاروخ "سويوز – 5" الروسي الواعد الثقيل.

وبحسب المدير العام فإن كل الالتزامات أمام أصحاب الطلبيات قد نفذّت. وسيختبر منذ الآن المحرك ضمن مكوّنات الصاروخ الجديد.

وأعاد أربوزوف إلى الأذهان أن محرك "إر دي – 171" استخدم العام الماضي إطلاق 22 صاروخا روسيا وكلها كانت ناجحة، كما استخدم المحرك في إطلاق 4 صواريخ أمريكية من طراز "أطلس" وصاروخي Antares.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين كان قد أعلن في وقت سابق أن "إر دي – 171 إم بي" يعد من أقوى وأنجح المحركات العاملة بالوقود السائل في العالم.

المصدر: تاس