روسيا بصدد تصميم أقوى محرك فضائي في العالم

أجرت شركة "إينيرغوماش" في 19 ديسمبر أول اختبار رسمي واسع النطاق لأقوى محرك فضائي يعمل بالوقود السائل في العالم من طراز "إر دي – 171 إم بي".

أفاد بذلك مدير عام شركة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، في حسابه على "تويتر"، حيث أشار إلى أن المحرك سيستخدم في المرحلة الأولى لصاروخ "سويوز – 5" الروسي المتوسط. وتعهد روغوزين للمشتركين بأن ينشر فيديو لاختبار آخر للمحرك.

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يذكر أن عملية تصميم صاروخ "سويوز – 5" الروسي الجديد انطلقت عام 2016. ومن شأنه أن يحل محل صاروخ "زينيت" الذي صنعته أوكرانيا. أما محرك من طراز " إر دي – 171 إم بي" فإنه عبارة عن نموذج مطور للمحرك الذي نصب في المرحلة الأولى لصاروخ "زينيت" أوكراني الصنع.

فيما يتعلق بالمرحلة الثانية لصاروخ "سويوز – 5" الروسي فسينصب فيها محرك " إر دي -0124 إم إس" بصفته نموذجا مطورا من محرك المرحلة الثالثة لصاروخ "سويوز – 2. 1 بي" روسي الصنع.

جدير بالذكر أن مطار "بايكونور" الفضائي سيشهد أعوام 2023 – 2025 ما لا يقل عن إطلاق 3 صواريخ اختبارية من طراز "سويوز – 5" الروسي الجديد. وفي حال نجاح إطلاقها سيطلق كل عام صاروخان على الأقل من هذا النوع.

وقد تسلمت جمهورية كازاخستان عام 2018 منصة كان صاروخ "زينيت" أوكراني الصنع ينطلق منها. وبموجب اتفاقية وقعت بين كازاخستان وروسيا فإن جمهورية كازاخستان تولت على حسابها تحديث منصة سينطلق منها مستقبلا صاروخ "سويوز – 5".

المصدر: ياندكس