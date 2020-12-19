روغوزين: نخطط لإيصال الأكسجين إلى المحطة الدولية في فبراير

قال رئيس هيئة الفصاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين، للصحفيين اليوم، إنه تقرر نقل الأكسجين إلى المحطة الفضائية الدولية، في فبراير المقبل.

وأضاف روغوزين: "سنرسل مركبة الشحن بروغريس، من بايكونور، إلى المحطة الدولية في فبراير. وستنقل المركبة إمدادات من الأكسجين. وإذا لزم الأمر، يمكننا استخدام علاقتنا مع وكالة ناسا وإرسال جزء من الشحنة، بما في ذلك الأكسجين، بواسطة مركبة أمريكية. لذلك أقول: لا داعي للقلق، كل شيء على ما يرام، كل شيء تحت السيطرة".

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واعتبر أن ما يجري بشكل دوري، على المحطة الدولية، بمثابة جرس تحذير. وقال: "المحطة تتقدم في العمر. الوحدات التي تم استخدامها أساسا في المحطة هي وحداتنا، الوحدات الروسية، من حيث التكنولوجيا، لا تزال هذه الوحدات السوفيتية، التي أخذناها من محطة مير". وأشار إلى أن مدة خدمة هذه الوحدات – 15 عاما، وهي تعمل حتى الآن، أي ضعف المدى المقررة لها تقريبا.

وأعرب روغوزين، عن اعتقاده بأن المحطة الفضائية الدولية، ستستمر في العمل حتى 2028.

المصدر: إنترفاكس