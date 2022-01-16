 
مباشر

صور لظاهرتي "الإلفس" و"التيار الأزرق" الجويتين فوق المحيط الهادئ (فيديو)

الفضاء

صور لظاهرتي
YouTube
ظاهرة "التيار الأزرق" فوق المحيط الهادئ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6lq

قامت المحطة الفضائية الدولية بتصوير ظاهرتين نادرتين في الغلاف الجوي للأرض هما "الألفس" و"التيار الأزرق".

إقرأ المزيد
روسيا تجري أكثر من 100 تجربة علمية في الفضاء
روسيا تجري أكثر من 100 تجربة علمية في الفضاء

و"الإلفس" اختصار لتسمية الظاهرة المسماة "انبعاثات الضوء وذبذبات شديدة الانخفاض"، وهي عبارة عن ومضات عملاقة تتخذ شكل قبة قطرها 400 كم تقريبا وتظهر من فوق السحب الرعدية مباشرة.

أما "التيارات الزرقاء" فتمثل نوعا خاصا من الصاعقة التي يصعد وميضها من واجهة العاصفة الرعدية إلى السماء بسرعة تصل إلى 100 كم في الثانية إلى ارتفاعات تصل إلى 50 كم.

 

المصدر: RT + وسائل إعلام

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا