روسيا تجري أكثر من 100 تجربة علمية في الفضاء

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا تخطط لإجراء أكثر من 100 تجربة علمية على متن المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "تخطط روسيا لإجراء أكثر من 100 تجربة علمية على متن المحطة الفضائية الدولية في إطار برنامجها الفضائي العلمي الموضوع للفترة ما بين 2022 و2025، وسيتم التركيز في التجارب على موضوع تطوير الأدوية المضادة للفيروسات، التجارب المتعلقة بهذا الأمر ستبدأ قبل نهاية أبريل القادم".

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وأضاف البيان "البحوث المخطط لها ستكون متنوعة، وستشمل مجالات علوم البيولوجيا ووظائف الأعضاء، وبحوث استكشاف المواد الفضائية، واستكشاف الأرض من الفضاء، وتجارب تتعلق بفيزياء الأشعة الكونية، وتجارب لاختبار عمل بعض المعدات الإلكترونية في ظروف انعدام الجاذبية".

وتجري روسيا منذ سنوات العديد من التجارب العلمية في المحطة الفضائية الدولية، وكانت قد أرسلت عدة روبوتات اختبرتها هناك، كما أجرت عدة بحوث تتعلق بمجالات الطب والبيولوجيا وتجارب لإنماء النباتات أيضا، وتجارب لإنماء الأنسجة الحية عبر طابعات خاصة ثلاثية الأبعاد.

المصدر: فيستي