روسيا وأمريكا تتباحثان لإطالة عمر المحطة الفضائية الدولية

أشارت مؤسسة "روس كوسموس" إلى أنها قد تتباحث مع ناسا لإطالة مدة خدمة المحطة الفضائية الدولية.

وتبعا لمدير المؤسسة، دميتري روغوزين فإن "روس كوسموس تجري مشاورات مع وكالة ناسا لإطالة مدة خدمة المحطة الفضائية الدولية حتى عام 2030"، موضحا أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت في 31 ديسمبر الفائت عن نيتها إطالة عمر المحطة حتى العام المذكور.

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وكانت بعض الوثائق التي نشرتها مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت إلى أن المؤسسة توصلت سابقا إلى اتفاقيات مع وكالة ناسا ستقوم روسيا بموجبها بتقديم الدعم الفني والتقني لوحدة "زاريا" التابعة للمحطة حتى العام 2024.

ومن جهته كان مدير وكالة ناسا، بيل نيلسون، قد أعرب مؤخرا عن رغبته بلقاء مدير مؤسسة "روس كوسموس" الروسية" دميتري روغوزين، للتباحث معه في شؤون التعاون المشترك في مجال الفضاء، والتي من ضمنها مسألة تمديد عمر المحطة الفضائية.

المصدر: فيستي