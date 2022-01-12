استعدادا لاستقبال مركبة روسية..المحطة الفضائية تعدل مدارها

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مدار المحطة الفضائية الدولية سيخضع للتعديل اليوم استعدادا لاستقبال مركبة "سويوز" الروسية.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "اليوم الأربعاء وفي تمام الساعة 21:24 بتوقيت موسكو ستعمل محركات مركبة Progress MS-18 الملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية لمدة 395.4 ثانية لتساعد على تغيير مدار المحطة".

وأضاف البيان "ارتفاع مدار المحطة بعد التعديل سيزداد بمقدار 1.2 كلم ليصبح بعيدا عن الأرض نحو 418.04 كلم، هذا الأمر سيخلق الظروف الملائمة لانفصال مركبة Soyuz MS-19 الروسية عنها واستقبال مركبة Soyuz MS-21 التي ستحمل إليها روادا جددا".

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وكانت وكالة ناسا قد أشارت هي الأخرى إلى أن مركبة Dragon الأمريكية ستنفصل عن المحطة أيضا في الـ 21 يناير الجاري لتعود إلى الأرض حاملة على متنها معدات ونتائج من التجارب العلمية التي أجراها الرواد في الفضاء.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا الفضاء الروسيان أنطون شكابليروف وبيوتور دوبروف، ورواد ناسا، مارك فاندي هاي، وراجا شاري، وتوم مارشبورن، وكايلا براون، ورائد الفضاء الأوروبي، ماتياس مورير.

المصدر: فيستي