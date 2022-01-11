روسيا تتحضر لإطلاق مسبارها القمري

أعلن رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم، ألكسندر سيرغييف أن إطلاق مسبار "لونا-25" إلى القمر سيكون من أهم الإنجازات في مجال الفضاء بالنسبة لبلاده هذا العام.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال سيرغييف:" إطلاق مسبار لونا-25 سيكون الحدث العلمي الأبرز بالنسبة لروسيا عام 2022، أعتقد أن التوقيت الأكثر ملاءمة لإطلاق هذا المسبار هو صيف العام الجاري، كلّي ثقة من أن المسبار سيطلق بنجاح وسيهبط بهدوء وسلاسة في منطقة القطب الجنوبي للقمر، وستكون هذه أول مرة يهبط فيها مسبار في تلك المنطقة من القمر، تشير تقديراتنا إلى أنها أكثر منطقة من المحتمل أن يتم فيها العثور على المياه على سطح القمر، المياه ستكون عنصرا ضروريا في المهمات الاستكشافية المستقبلية للقمر، لا أعتقد أن هذه البعثات ستواجه مشكلات في إنتاج الطاقة لكنها ستحتاج لاستخراج المياه و الحصول على الأكسجين بالتأكيد".

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وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن بلادها تخطط لإطلاق مسبار "لونا-25" إلى الفضاء في يوليو 2022، ليهبط هذا المسبار على القمر بالقرب من منطقة فوهة بوغلافسكي، وسيجهز المسبار بمعدات ستساعد العلماء الروس في دراسة عينات سطح القمر وتربته.

كما يفترض أن تطلق روسيا مسبارا آخر نحو القمر عام 2024، وبعده مسبارين عامي 2025 و2027.

المصدر: فيستي