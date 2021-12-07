فرنسا بصدد تصميم صاروخ متعدد الاستخدام سينافس "سبيس إكس"

تستثمر فرنسا في مشروع تصميم صاروخ خفيف متعدد الاستخدام ليكون قادرا على منافسة شركة "سبيس إكس" الأمريكية في سوق الصواريخ الفضائية.

أعلن ذلك وزير المالية الفرنسي، بريونو لو مار، في مؤتمر صحفي عقدته شركة Ariane Group الفرنسية الفضائية.

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وقال:" لم نتوقع تأخرنا عن شركائنا الأمريكيين وبصورة خاصة شركة "سبيس إكس" التي صممت صاروخ "فالكون" متعدد الاستخدام وحققت وثبة نوعية في تطوير التكنولوجيات".

وأضاف الوزير أن شركة Ariane Group الفرنسية سيتطلق مشروعا للصواريخ صغيرة الحجم ومتعددة الاستخدام لتكون متاحة للأوروبيين ومنافسة لـ"سبيس إكس" الأمريكية.

وحسب الوزير فإن نماذج أولى للصاروخ يتوقع أن تظهر في غضون 4 أعوام، كما يتوقع البدء في استخدامها بحلول عام 2026. وإضافة إلى ذلك فإن شركة Ariane Group يجب أن تحصل على دعم حكومي للبدء في استخدام صواريخ "أريان 6" الثقيلة.

وأوضح أن الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية الأوروبية يجب أن تطلقها الصواريخ الأوروبية، إذ أن الأمريكيين يعطون أولوية للصواريخ الأمريكية الصنع، شأنهم شأن الصينيين.

يذكر أن "أريان 6" هو جيل جديد من صواريخ أسرة "أريان" الأوروبية وله نموذجان: أولهما هو الصاروخ المتوسط المزود بوحدتي التسريع والقادر على حمل 5 أطنان وثانيهما هو الصاروخ المزود بـ4 وحدات تسريع ليحمل 10 أطنان من الحمولة.

وقد أنشئت في مطار"كورو" الفضائي في غوايانا الفرنسية منصة لإطلاق صواريخ "أريان 6" التي يتوقع أن يطلق أولها عام 2022.

المصدر: تاس