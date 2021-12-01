تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز" الروسي مع قمرين أوروبيين لنظام "غاليليو"

تم تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز إس تي بي" الروسي مع قمرين صناعيين لنظام "غاليليو" الأوروبي للملاحة والاتصال.

وأوضح ستيفان إسرائيل، مدير شركة "أريانيسباس" التي تدير عمليات الإطلاق من مطار "كورو" الفضائي في غويانا الفرنسية في أمريكا الجنوبية، أن الإطلاق تم تأجيله بسبب ظروف الطقس السيئة.

ومن المقرر أن يتم الإطلاق مساء الخميس 2 ديسمبر عند الساعة 21:27 بالتوقيت المحلي (3:27 فجر الجمعة 3 ديسمبر بتوقيت موسكو).

وكان من المخطط أصلا لإطلاق الصاروخ يوم الأربعاء 1 ديسمبر.

وأكد مدير الشركة أن الصاروخ والجهاز الفضائي الذي من المقرر أن تنقله إلى المدار بأمان.

المصدر: "تاس"