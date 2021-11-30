"روس كوسموس" تخطط لزراعة أنواع نباتات محسنة في الفضاء

أعلن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" أن المؤسسة تخطط لزراعة أنواع من النباتات الغذائية المحسنة في الفضاء.

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ويشير روغوزين، في حديث للصحفيين، إلى أن أنواع النباتات المحسنة، "لن تكون لرواد الفضاء، بل للأرض من أجل جعلها أكثر مقاومة لمختلف أنواع الحشرات والعدوى وغير ذلك".

ويضيف، لقد كانت جميع التجارب على زراعة النباتات في الفضاء مكرسة لتنويع النظام الغذائي لأطقم العمل ووضع أنظمة حيث يمكن للمرء أن يتلقى الطعام أثناء الرحلات إلى الفضاء البعيد.

ويضيف روغوزين، "إن خلق نباتات يستخدمها الإنسان بشكل ما في طعامه مثل شجرة العنب والقمح والشعير وغيرها، التي بعد زراعتها في الفضاء ستعاد إلى الأرض لزراعتها".

ويشير، سيكون بالإمكان الحصول في الفضاء على أنواع من النباتات أكثر صلابة ومقاومة. لأن بذورها ستتأثر كثيرا بالبيئة الفضائية - الاشعاع وتيار الأشعة فوق البنفسجية.

ووفقا له تجري المباحثات بشأن هذه التجربة مع أكاديمية العلوم الروسية ومع عدد من المختبرات الخاصة، وليس مستبعدا استخدام طابعة بيولوجية ثلاثية الأبعاد في تنفيذ هذا العمل.





المصدر: نوفوستي