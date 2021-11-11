أول تجربة لنقل الكهرباء لاسلكيا في المحطة الفضائية الدولية

سيجري رواد الفضاء الروس بموجب برنامج البحث العلمي في القطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية، اول تجربة لنقل الكهرباء لاسلكيا باستخدام شعاع الليزر.





وجاء في التقرير، المقدم إلى المؤتمر العلمي والعملي الثاني والعشرين لشركة "إينيرجيا"، أن البرنامج طويل المدى للتجارب العلمية في القطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية "يتضمن إجراء تجربة (البجع)، التي تتضمن دراسة نقل الطاقة الكهربائية باستخدام شعاع الليزر بين الأجهزة الفضائية".

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وتتضمن التجربة المذكورة نقل الطاقة الكهربائية من محطة الفضاء الدولية التي سيثبت على سطح إحدى الوحدات الروسية جهاز إرسال، إلى مركبة الشحن "بروغريس" التي سيثبت فيها جهاز استقبال، ومن ثم تفصل عن المحطة وتبعد في التجربة الأولى مسافة 1-2 كم عنها، وفي التجربة الثانية مسافة 5 كيلومترات.

ويشير التقرير، إلى إمكانية استخدام تقنية نقل الطاقة الكهربائية لاسلكيا بين مجموعات الأقمار الصناعية الصغيرة، التي تدور حول المحطة الفضائية الدولية والأجهزة الفضائية الأخرى، وكذلك لنقل الطاقة الكهربائية إلى المناطق النائية على سطح الأرض من محطات الطاقة الشمسية الفضائية.

ويذكر أن خبراء شركة "إينيرجيا" كانوا قد أجروا تجربة مماثلة على الأرض، تمكنوا خلالها من نقل الطاقة من سطح إحدى بناياتها إلى هاتف ذكي مثبت على سطح بناية ثانية. واستنادا إلى هذه التجربة، قرروا تكرارها في الفضاء على متن المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: نوفوستي