نتائج التجربة الروسية على بيض طائر السمان في الفضاء

أعلن فلاديمير سيتشوف، نائب مدير معهد مشكلات الطب الحيوي بأكاديمية العلوم الروسية، عن اكتشاف نمو غير طبيعي لأجنة السمان في الفضاء، وعدم تكيف الكتاكيت مع حالة انعدام الوزن.



ويقول سيتشوف، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "أجرينا تجربة على بيض طائر السمان في المحطة الفضائية "مير" وحصلنا على كتاكيت، ولكن نسبة الفقس كانت أقل مما على الأرض. ولكن الشيء الرئيسي الأهم، هو أننا اكتشفنا أن الأجنة التي لم تفقس كانت تعاني من شذوذ في النمو".

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ووفقا له، من الصعب على العلماء تحديد أسباب هذه الحالة، نظرا لوجود العديد من العوامل غير المواتية في الرحلات الفضائية، من بينها انعدام الوزن والإشعاع.

ويضيف، "لذلك تقرر إجراء تجربة جديدة مع استخدام قوة جاذبية اصطناعية".

وقد أظهرت نتائج هذه التجربة التي أجريت في محطة "مير" الفضائية أيضا، عدم قدرة كتاكيت السمان التكيف مع انعدام الوزن. أما على الأرض فبعد فقس البيوض تصبح كتاكيت السمان مستقلة ومنتصبة. أي أن شعورها بوجود دعم لها مهم جدا . لذلك عندما لا تشعر الكتاكيت بهذا الدعم في الفضاء، تفقد القدرة على تحديد المكان والاتجاه. بحسب سيتشوف.

ووفقا له، تفقد الكتاكيت في الفضاء بسرعة جميع ردود الفعل غير المشروطة التي منحتها لها الطبيعة، حتى أنها تفقد القدرة على الأكل وتموت.

ويضيف سيتشوف، تبدي الولايات المتحدة وأوروبا اهتماما كبيرا بالتجارب التي ستجريها روسيا على بيض طائر السمان، في عام 2022 في وحدة المختبر "ناؤوكا" بالقطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية.

وتتضمن التجربة، وضع بيض طائر السمان في حاضنة لمدة أسبوعين في ظروف انعدام الجاذبية وفي نفس الوقت في ظروف الجاذبية الأرضية باستخدام جهاز طرد مركزي. وسوف يدرس تطور الأجنة في اليوم الثالث والسابع والعاشر والرابع عشر.

المصدر: نوفوستي