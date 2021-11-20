روغوزين: روسيا طورت أسلحة مضادة للأقمار الصناعية وهذا ليس سرا

أكد دميتري روغوزين المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، أن "روسيا تعمل منذ أمد طويل على تطوير الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية"، وأن هذا الأمر "ليس سرا".

وقال عبر قناة "سولوفييف لايف": "لقد تم تطوير أسلحة مضادة للأقمار الصناعية في روسيا منذ فترة طويلة، وليس هناك سر في هذا، وحان وقت الإعلان الرسمي عنها عندما أجرت وزارة الدفاع تجاربها".

وأضاف: "الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية ضرورية لروسيا، وتشمل تلك التي تمتلكها وزارة الدفاع، والتي تصنعها مؤسسات "روس كوسموس".

وشدد على أن "روسيا لا تتخلف عن أي أحد في الفضاء العسكري، وقلقة من أن أقمار المخابرات العسكرية الأمريكية كانت تعمل بشكل مكثف للغاية في العقود الأخيرة".

وتابع: "هناك موضوع لا يسعنا إلا أن يقلقنا، وهو عسكرة الفضاء.. تدريجيا، نرى كيف أن الولايات المتحدة، أولا وقبل كل شيء، وحلفاءها الآخرين في الناتو، ينشرون تدريجيا المزيد من المعدات في الفضاء، ربما ليس الأسلحة، ولكن الحاملات المحتملة لها".

وقال: "هناك فهم الآن بأن الحروب الحديثة لن تكون حروب مواجهة.. الحروب المستقبلية ستنطلق من الفضاء".

وأعلن الجيش الروسي الثلاثاء الماضي عن تدمير قمر روسي خارج عن الخدمة بإصابة ناجحة في الفضاء، وشددت وزارة الدفاع على أنها "تنفذ أنشطة مخططا لها لتعزيز القدرة الدفاعية، وأن الهدف الرئيسي لاستراتيجية الفضاء الأمريكية الجديدة هو خلق ميزة عسكرية شاملة في هذا المجال".

المصدر: "نوفوستي"